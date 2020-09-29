شكرا لقرائتكم قائمة الاهلى أمام الترسانة.. استبعاد الشناوى والسولية وصالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترسانة ‏المقرر لها مساء غد، فى إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وضمت قائمة الأهلى كلا من: ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد ‏هانى ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وبذلك خرج من القائمة أكثر من لاعب أساسى أبرزهم محمد الشناوى حارس الفريق الذى فضّل الجهاز استبعاده لإراحته، وعمرو السولية، مع استمرار استبعاد صالح جمعة.

من ناحية أخرى، عقد رينيه فايلر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة وتحدث فايلر مع اللاعبين فى بعض الجوانب الفنية والخططية التى يرغب فى تطبيقها خلال مواجهة الترسانة، .وشارك جونيور أجايي، لاعب الفريق فى المران بعد تعافيه من الإجهاد العضلى الذى اشتكى منه مؤخرًا، واطمأن الجهاز الطبى على جاهزية أجايى قبل انطلاق المران.