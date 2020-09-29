شكرا لقرائتكم الجبلاية: ننتظر موافقة وزارة الاتصالات لإقامة مواجهة الأهلى والترسانة بالفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن اللجنة الخماسية، استعجلت وزارة الاتصالات من أجل اعتماد تقنية الفار والموافقة عليها، وهى الموافقات التى تأخرت فى المرحلة الماضية رغم إرسال اللجنة للوزارة قبل فترة طويلة.

وكشف المصدر عن أن اللجنة الخماسية أرسلت الأوراق والعقود وكافة تفاصيل تقنية الفار لوزارة الاتصالات لاعتمادها ومر حتى الآن أكثر من أسبوع ولم ترد الوزارة على طلب الاتحاد حتى الآن، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق تقنية الفيديو غدا فى مباراة الأهلى والترسانة فى كأس مصر إلا بعد اعتماد وزارة الاتصالات للتقنية خاصة أن الفيفا وافق على تطبيقها فى الدورى فقط.

وكشف المصدر عن أن وزارة الشباب والرياضة اعتمدت التقنية وأرسلت موافقة عليها منذ فترة ويتبقى فقط موافقة وزارة الاتصالات وهو ما تطلبه اللجنة الخماسية وتطلب اعتمادها بصورة سريعة وواضحة.

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