شكرا لقرائتكم تعرف على سر استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي أمام الترسانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت قائمة الأهلي لمباراة الترسانة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر غياب أكثر من لاعب لأسباب مختلفة حيث خرج من القائمة ، كلاً من : محمد الشناوي حيث فضّل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته بعدما شارك في جميع مباريات الفريق الـ30 التي خاضها ببطولة الدوري حتى الأن والتي توّج بها الأهلي رسمياً مؤخراً كما خرج من القائمة ، كلاً من ، رامي ربيعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان للإصابة وخرج أيمن أشرف وعمرو السولية للإيقاف بجانب صالح جمعة لأسباب فنية والدولي التونسي على معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على أجازة لمدة يومين قبل الأنضمام لمنتخب تونس والمشاركة معه في الأجندة الدولية.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الترسانة ، كلاً من: ‏ ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي قفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد ‏هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء وبذلك خرج من القائمة أكثر من لاعب أساسي أبرزهم محمد الشناوي حارس الفريق الذى فضّل الجهاز إستبعاده لإراحته.