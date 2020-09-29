الزمالك يسافر غدا لبرج العرب استعدادا لمواجهة المصري

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو السفر إلى الإسكندرية في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي. ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه غدا في الإسكندرية استعدادا للمباراة. ويواجه الزمالك فريق المصري مساء الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز على استاد برج العرب. طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى تنفيذ بعض التدريبات الفنية للحراس على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. Advertisements وطلب باتشيكو بعض التدريبات منها كيفية التعامل مع التسديدات من المدى البعيد بجانب التركيز على الارتقاء بالشكل الأمثل في الكرات العالية. وقام عبد السلام بتجهيز بعض الأدوات التدريبية الجديدة لتنفيذ مطالب المدير الفني الجديد وبدأ العمل عليها. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

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