شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور يظهر في تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي على التواجد في تدريبات الزمالك من أجل مساندة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو. وقام أمير مرتضى بمتابعة المران لتسهيل مهمة المدرب البرتغالي من خلال تجهيز كل الأمور الإدارية للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية قبل مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس المقبل بمسابقة الدوري الممتاز. ويواجه الزمالك فريق المصري على استاد برج العرب في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق في بداية المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

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وقام اللاعبون بالتوجه للمدرب البرتغالي لمصافحته بالإضافة للجهاز المعاون له ثم قام باتشيكو بتوجيه رسالة للاعبين قال لهم فيها : "لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم .. أتمنى أن تستغلوا أنفسكم و أعماركم الصغيرة.. كنت لاعب وأصبحت مدرب لكن حينما كنت لاعب كان أفضل بكثير بالنسبة لي .

وتابع : " حينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات ولو لم أرى لاعبين بهذا المستوى لما أتيت إلى النادي "

وأضاف :"الناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي .. مباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الفريق كبير رغم أي أمور دفاعية بدليل الفوز في النهاية وشخصية الفريق التي جعلت لدينا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل وهذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معهم.. سأقوم بمساعدة الجميع في الفريق وأي لاعب سيؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانة في الفريق ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط.

واختتم حديثه قائلا :"أمامنا ٤ مباريات في الدوري وسنحسم المركز الثاني ولكن هدفنا الأساسي هو بطولة دوري أبطال أفريقيا وعلينا التجهيز لكل القادم وليس البطولة الإفريقية وحدها لأن ثقافة الفوز يجب أن تكون في كل المباريات اتمنى التوفيق للجميع وشرف لي تدريب نادي الزمالك".