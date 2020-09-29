شكرا لقرائتكم إنبى يفوز على مصر المقاصة بهدف قاعود في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق إنبى فوزا صعبا على مصر المقاصة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، خاصة وأن الفريق البترولى دخل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

وأحرز هدف فوز إنبى على المقاصة محمود قاعود بالدقيقة 58، وحصل الفريق الفيومى على ركلة جزاء فى الدقيقة 84 إلا إن محمد إبراهيم أهدرها ليقتنص الفريق البترولى 3 نقاط غالية.

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بهذا الفوز يرتفع رصيد إنبى للنقطة 44 محتلاً المركز الخامس، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.