شكرا لقرائتكم إصابة الركبة تحرم بايرن ومنتخب ألمانيا من خدمات ساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن الجناح ليروي ساني سيغيب عن مباريات مقبلة للفريق وكذلك للمنتخب الألماني، بسبب إصابة في الركبة.

وقال فليك لدى حديثه عن مباراة كأس السوبر الألماني المقررة يوم الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند: ليروي سيغيب، لقد تعرض لإصابة في الركبة ونتمنى عودته بعد فترة التوقف الدولية.

وسيغيب ساني بذلك عن مباراة دورتموند وكذلك المباراة التالية المقررة أمام هيرتا برلين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني ومباريات المنتخب الألماني أمام تركيا وأوكرانيا وسويسرا بين السابع و13 أكتوبر المقبل.

وربما يعود ساني للمشاركة عبر مباراة بايرن أمام دورين في بطولة كاس ألمانيا في 15 من الشهر المقبل أو المباراة المقررة بعدها بيومين أمام بيليفيلد في الدوري.