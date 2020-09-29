شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه وخالد قمر والديب يقودون هجوم الاتحاد السكندرى فى مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة زعيم الثغر، التى تواجه بيراميدز، الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، فى ختام لقاءات الجولة 30 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وجاءت قائمة سيد البلد كالتالى:

حارس المرمى: عمرو خليل.

خط الدفاع: محمود شعبان، مروان النجار، إسلام جمال، السيد سالم.

خط الوسط: عمرو الميدانى، هشام محمد، خالد الغندور.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، كريم الديب، خالد قمر.

وجاءت قائمة البدلاء: محمود الزنفلى، صبرى رحيل، أحمد نبيل مانجا، أحمد حجى، عبد الغنى محمد، أحمد راشد، أسامة عزب، أيمن غباشى ويوسف حسن.



الاتحاد السكندرى

وكان الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، أعلن تشكيله لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى، فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد الدفاع الجوى بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشياً بفوزه على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

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حراسة المرمى: مهدى سليمان

خط الدفاع: على جبر - محمد حمدى - أحمد توفيق - ولفريد كانون

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوى

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوى - طارق طه - نبيل دونجا - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - محمد فاروق - عمر العيونى.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 6 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.