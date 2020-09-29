شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعرض عضلاته أمام فريق مصر بسداسية مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس طريق الانتصارات، بعد الفوز العريض الذى حققه على ضيفه نادى مصر بسداسية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد عثمان حمد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث أضاف محمد سالم صانع ألعاب الذئاب الهدف السادس فى الدقيقة 66، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بخماسية نظيفة عن طريق لويس إدوارد الذى سجل الهدف الأول مع الدقيقة الأولى وسيف الجزيرى صحب الهدف الثانى فى الدقيقة 11، ويضيف محمد مجلى الهدف الثالث فى الدقيقة 18، قبل أن يعود إدوارد إلى احراز رابع الأهداف فى الدقيقة 30، ويختتم الجزيرى الوصلة التهديفية بهدف فى الدقيقة 47 .

بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 52 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد نادى مصر عند النقطة 20 فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام.

دفع عماد النحاس مع بداية الشوط الثانى بمعروف يوسف بدلاً من أمير عابد وأحمد الشيمى بدلاً من كريم مصطفى، لتأمين وسط الملعب أمام رغبة لاعبى مصر فى تقليل الفارق.

واصل لاعبو المقاولون عملية الضغط الهجومى على لاعبو مصر فى محاولة لزيادة الأهداف وكاد شكرى نجيب أن يضيف الهدف السادس فى الدقيقة 56 بعدما تهيأت له كرة مميزة فى مواجهة المرمى إلا أنها سددها بعيداً عن الشباك.

فى الدقيقة 62 دفع عماد النحاس بالثنائى محمد سالم وطاهر محمد طاهر، على حساب شكرى نجيب وسيف الدين الجزيرى، لتدعيم الناحية الهجومية بعدما هدأت أجواء الملعب بين الفريقين.

نجح محمد سالم صانع ألعاب المقاولون العرب فى إضافة الهدف السادس للمقاولون بشباك نادى مصر، بعد تمريرة سحرية من طاهر محمد طاهر إلى لويس إدوارد سلمها لسالم الذى انفرد بالمرمى ليسدد الكرة بالشباك مع الدقيقة 66 معلناً تقدم المقاولون 6/0.

وأجرى عماد النحاس تبديلاً آخر بنزول محمود السيد بدلاً من محمد مجلى، كما دفع نادى مصر بمحمد جمال على حساب إيجور فييرا فى محاولة لتدعيم الجانب الهجومى.

انحصر اللعب فى وسط الملعب بعد الهدف السادس للمقاولون وسط معنويات منخفضة من لاعبى مصر، مع بعض الفرص للمقاولون، واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 93 معلناً نهاية المباراة بفوز كبير للمقاولون بسداسية نظيفة.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالى:

بدأت المباراة بمبادرة هجومية سريعة من نادى المقاولون العرب ومع الدقيقة الأولى، نجح لويس إدوارد لاعب ذئاب الجبل، فى تسجيل الهدف الأول لفريقه فى شباك النادى مصر، عقب تمريرة مميزة من وسط الملعب داخل منطقة جزاء نادي مص، راوغ بها لويس إدوارد حارس المرمى عصام ثروت ثم سدد الكرة بسهولة داخل الشباك الخالية، قبل أن يلغى حكم اللقاء الهدف بداعى التسلل قبل العودة إلى الفار الذى أكد صحة موقف لويس إدوارد وبالتالى صحة الهدف الذى سجله، معلناً تقدم المقاولون مع الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول.

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وكاد سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون بعدما انفرد بمرمى نادى مصر فى الدقيقة السادسة إلا أن تدخل حارس المرمى فى وقت مثالى أنقذ شباك فريق مصر من استقبال ثانى الأهداف.

ومع الدقيقة 11 نجح سيف الجزيرى فى إضافة الهدف الثانى للمقاولون بعد ركلة حرة مباشرة في وسط الملعب، نفذها عبد الرحمن فاروق بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها مدافعى نادي مصر لتصل الكرة إلى أقدام سيف الدين الجزيري والذي استقبلها بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، وعاد الحكم أيضاً إلى الفار للتأكد من صحة الهدف وهو ما أقرته تقنية الفيديو بصحة موقف سيف الجزيرى.

نجح محمد مجلى لاعب وسط المقاولون فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، فى استغلال حالة الارتباك الدفاعى للاعبى نادى مصر، بعد تمريره سحرية من شكرى نجيب ليضيف الهدف الثالث لذئاب الجبل.

وأهدر كريم مصطفى لاعب وسط المقاولون هدفاً رابعاً لذئاب الجبل فى الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، وذلك بعدما استلم الكرة فى مكان مميز فى مواجهة مرمى نادى مصر إلا أنه سددها بعيدا عن المرمى.

فى الدقيقة 30 أضاف لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب الهدف الرابع لفريقه والثانى له بعد تمريره سحرية من سيف الدين الجزيرى، ليسددها فى الشباك.

هدأت أجواء الملعب بعد الهدف الرابع للمقاولون وخلال الربع ساعة الأخيرة حاول ذئاب الجبل تأمين الدفاعات بشكل جيد واللعب على الفرص المتاحة مع بعض المحاولات الغير خطيرة لنادى مصر على مرمى أبو السعود.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، لينجح سيف الدين الجزيرى فى إضافة الهدف الخامس لفريقه والثانى له خلال المباراة مع القيقة 47، وعاد حكم إلى الفار قبل أن يحتسب الهدف الخامس ويطلق صافرة النهاية مع الدقيقة 49.

وكان نادى مصر قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا، محمود شبانة، مصطفى كالوشا، علاء عطا، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف، مصطفى سلطان، محمود رامبو، كليف مانديرا، إيجور فييرا.

فيما بدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى ابراهيم صلاح، كريم مصطفى، شكرى نجيب، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.