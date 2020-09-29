شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: المقاصة حدد 40 مليون جنيه لبيع نجمه محمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، أن نادى مصر المقاصة، حدد مبلغ 40 مليون جنيه، لأى نادٍ يرغب فى ضم نجم الفريق محمد إبراهيم، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك: "بشكل مبدئى، نادى مصر المقاصة يحدد مبلغ 40 مليون جنيه لأى نادٍ يرغب فى ضم لاعبه محمد إبراهيم".





ويكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم خلال الساعات الجارية مع نظرائهم فى المقاصة للوصول لاتفاق مادى بخصوص صفقة ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفيومى بداية من الموسم المقبل، وحصل مسئولو الأهلى على توقيع محمد إبراهيم كما تم إدراج اللاعب ضمن لاعبى الفئة الأولى فيما يخص قيمة عقوده بعد انضمامه للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وأكد مسئولو الأهلى للاعب أنه سيتم تقديره بشكل جيد ومساواته بنجوم الفريق، أمثال حسين الشحات وكهربا ومروان محسن، بحيث يصل راتبه السنوى لـ8 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يوجد فى الفئة الأولى المميزة حالياً الثنائى محمد الشناوى ووليد سليمان فقط والذين تتخطى قيمة عقودهم حاجز الـ11 مليون جنيه.

ولا يحمل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة أى شروط جزائية، فى الوقت الذى يرغب الأهلى فى التعاقد مع محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى وانتقاله رسمياً لبيراميدز، ويقدم محمد إبراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد إبراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

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