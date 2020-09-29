شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مكافآت منتخب الشباب المتأخرة فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف مكافآت منتخب الشباب مواليد ٢٠٠١، بالكامل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والخاص بدورة الإسكندرية الودية والمباريات الودية التي خاضها الفريق في الفترة الماضية وذلك تحفيزًا لهم قبل المشاركة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بموريتانيا، وتوصل الجهاز الإداري لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة عادل محفوظ، لاتفاق مع فريق اتحاد الشرطة على إقامة مباراة ودية مع الفراعنة الصغار بعد غدٍ الخميس، على أن تقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا التى تنطلق فى نوفمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الافريقية العام المقبل فى موريتانيا.

وتسببت انتخابات مجلس النواب المصرى المقرر إقامتها يومى 24 و25 أكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودي أو المنتخب البحريني في الفترة من 20 إلى 25 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها، ومن المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات الخاصة بالبرلمان المصري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى استعدادًا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.