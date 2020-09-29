أمين وفوافى يقودان هجوم المقاصة أمام إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علي عاشور المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة إنبى، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدى الدفاع: عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن Advertisements خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافى وصلاح أمين. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وأحمد صبيحة ومحمد مسعد وعبد الله مجدي وصلاح عاشور ومحمد توني وشميلس بيكلى. ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

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