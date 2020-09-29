أنطوى وتراورى يقودان هجوم بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشياً بفوزه على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد فى نفس الجولة. وجاء التشكيل على النحو التالى: وجاء التشكيل على النحو التالى: حراسة المرمى: مهدى سليمان خط الدفاع: على جبر - محمد حمدى - أحمد توفيق - ولفريد كانون Advertisements خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - عبد الله السعيد خط الهجوم: جون أنطوى ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوى - طارق طه - نبيل دونجا - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - محمد فاروق - عمر العيوني. ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 6 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

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