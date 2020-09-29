شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يشارك بمران الأهلى الجماعى.. والشيخ فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أحمد الشيخ، لاعب الأهلي جلسة في "الجيم" على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، واشتكى الشيخ من حالة إجهاد عضلي، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي، وخضع لجلسة في "الجيم"، فيما شارك محمد محمود، لاعب الفريق في المران تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وشارك محمود في المران وذلك وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يقوم بتنفيذه حاليًا، تمهيدًا للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق والاطمئنان على جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غدٍ، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتأكد غياب ثنائى الأهلى أيمن أشرف وعمرو السولية عن مواجهة الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماعا تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفني لبحث الإجازة التي سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولي المنتخب التونسي للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب علي معلول وتحديد مشاركته في أي مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق في الأجندة الدولية الأخيرة.