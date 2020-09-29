شكرا لقرائتكم خبر عن العيسوى يطالب الجبلاية بتأجيل مواجهة المصرى تقديرا لموقف الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أبو طالب العيسوى مدرب الإسماعيلى أن تصريحاته بشأن مباراة المصرى البورسعيدى تم تفسيرها بشكل خاطىء، وقال العيسوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع:" ذكرت فى تصريحات إذاعية أنى جئت لتدريب الإسماعيلى منذ ثلاثة أيام ولا أعلم حقيقة رغبة النادى فى تأجيل مواجهة الاسماعيلي ولم أقل أن النادي لا يرغب فى تأجيل مواجهة المصرى" وتابع ابو طالب العيسوى: "علمت أن مسئولى الإسماعيلى أرسلوا خطابا لاتحاد الكرة منذ عدة أيام يطلبون فيه تأجيل مباراة المصرى المقرر لها الجمعة المقبلة بالدورى وأراه مطلب عادل ومنطقى.

وأضاف العيسوى: "لو عدنا للخلف قليلا سوف نتذكر أن الاسماعيلي ذهب لملعب المباراة واحتسبت النتيجة لصالحه لانسحاب المصري رغم ترحيبه من البداية بتأجيل المباراة تقديرا لإصابة عدد كبير من لاعبي المصري بكورونا ولكن اتحاد الكرة رفض التأجيل" وأكمل: "وعقب قيام اتحاد الكرة بالتحرى فى الأمر وتأكده من شرعية موقف المصرى قرر إلغاء فوزنا باللقاء ومع ذلك لم نتعرض لذا يبقى أقل حقوقنا أن يتم تخصيص وقت للمباراة مناسب لنا " ويضيف العيسوى: "نلعب كل ثلاثة أيام ولاعبونا فى قمة الإجهاد فلماذا يصر اتحاد الكرة على إقامة المباراة يوم الجمعة".

وحقق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري المصري، وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلى الوحيد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الثانى.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 فى المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع، ويتبقى للإسماعيلى مباراة مؤجلة أمام المصرى البورسعيدى من الجولة الـ19 بالدورى المصرى.

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