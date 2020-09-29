شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأول لباتشيكو فى الزمالك.. رفع اللياقة وجلسة مع مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك في مرانه الأول مع الفريق المقام حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة على التركيز على معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وكلف باتشيكو معاونه جوزيه بيدرو مدرب الأحمال على قيادة التدريبات البدنية لزيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة لتقسيم الفريق لمجموعات وخوض كل منهم لتدريبات مختلفة سواء كانت إطالات أو بعض التدريبات الخاصة بالمرونة الجسدية.
وعقد جايمي باتشيكو جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران، ويعد مصطفى محمد أول لاعب يعقد معه المدير الفني الجديد جلسة منفردة في المران، ووجه باتشيكو إشادة خاصة لمصطفى محمد على مجهوده في مباراة الجونة التي تابعها من المقصورة وانتهت بفوز الأبيض 4/3 وقال له إنه يعول الكثير عليه في الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات الخاصة.
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