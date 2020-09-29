شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى خارج قائمة الأهلى أمام الترسانة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترسانة ‏المقرر لها مساء غدٍ، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وضمت قائمة الأهلي كلاً من: ‏ ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي قفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد ‏هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء وبذلك خرج من القائمة أكثر من لاعب أساسي أبرزهم محمد الشناوي حارس الفريق الذى فضّل الجهاز إستبعاده لإراحته.

من ناحية أخرى، عقد رينيه فايلر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة وتحدث فايلر مع اللاعبين في بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب فى تطبيقها خلال مواجهة الترسانة، .شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق في المران بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه مؤخرًا، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية أجايي قبل انطلاق المران.