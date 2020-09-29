سافيولا ومحمد شريف في هجوم إنبي أمام المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين حيث يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة. وجاء تشكيل إنبي كالتالي. حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى وأسامة جلال ورامى صبرى وكريم فؤاد. خط الوسط: حميد ماو وتونيا دى ليو ومحمود غالى وزياد كمال. خط الهجوم: عمر سافيولا و محمد شريف. Advertisements ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً. وكان تشكيل مصر المقاصة ضم كلاً من: وكان تشكيل مصر المقاصة ضم كلاً من: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وصلاح أمين.

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