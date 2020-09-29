شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على المقاولون يهنئ اللاعبين بأكبر فوز فى دورى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على التواجد في غرفة خلع ملابس الفريق وتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز الكبير الذي حقق الفريق على حساب نادي مصر بسداسية ليحقق الفريق رقمًا قياسيًا بأكبر فوز هذا الموسم وأكد فتحي للاعبين ثقته في تحقيق ختام جيد للموسم وتحقيق الهدف بالتواجد في المربع الذهبي والتأهل للبطولة الأفريقية.

استعاد فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس طريق الانتصارات، بعد الفوز العريض الذى حققه على ضيفه نادى مصر بسداسية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد عثمان حمد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام.

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وأضاف محمد سالم صانع ألعاب الذئاب الهدف السادس فى الدقيقة 66، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بخماسية نظيفة عن طريق لويس إدوارد الذى سجل الهدف الأول مع الدقيقة الأولى وسيف الجزيرى صحب الهدف الثانى فى الدقيقة 11، ويضيف محمد مجلى الهدف الثالث فى الدقيقة 18، قبل أن يعود إدوارد إلى احراز رابع الأهداف فى الدقيقة 30، ويختتم الجزيرى الوصلة التهديفية بهدف فى الدقيقة 47 .

بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 52 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد نادى مصر عند النقطة 20 فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام.