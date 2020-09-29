شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. متى تم تطبيق قانون التسلل لأول مرة فى كرة القدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر "التسلل" أحد قوانين وثوابت لعبة كرة القدم فى العالم، وينص قانون التسلل فى كرة القدم الحديثة على أن اللاعب يصبح فى موقف تسلل عند لمس الكرة بعد تمريرها من قبل زميله في الفريق، إذا كان أقرب إلى خط المرمى من الكرة ومن اللاعب قبل الأخير من الفريق المنافس.. وليس صحيحًا أن كرة القدم استمرت لسنوات بدون قاعدة "التسلل"، بل بدأ مناقشتها مع الأعوام الأولى لإطلاق اللعبة، فى النصف الأول من القرن التاسع عشر، داخل المدارس الإنجليزية، وفى عام 1848 تحديدًا زج بأول قواعد للتسلل من ضمن "قواعد مدرسة كامبريدج"، إلا أنها كانت "مُعقدة" بعض الشيء.



كانت القاعدة تتحدث عن أنه يعتبر أى لاعب متسللاً ما دام يتواجد في الملعب في منطقة قبل الكرة، تمامًا كما هو التسلل فى لعبة "الرجبى".

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وفى هذا التوقيت، لم تكن "قواعد شيفيلد" المُنظمة لكرة القدم تحتوى على أى إشارة للتسلل، بل كان هناك لاعبون يتواجدون بالقرب من المرمى بشكل دائم لاصطياد الكرات الساقطة، ولكن كل هذا الجدل انتهى في عام 1863، حين تم وضع أول قواعد "موحدة" للعبة كرة القدم.

وكان شرح "التسلل" حينها يقول أنه لم يُسمح بتمريرات أمامية أو قطرية من أى نوع، باستثناء الركلات من وراء خط المرمى، عندما يقوم أحد اللاعبين بركل الكرة، وإذا كان أى لاعب من نفس الفريق أقرب إلى خط المرمى من الخصم يكون خارج اللعبة ولا يجوز له أن يلمس الكرة بنفسه، أو بأى شكل من الأشكال يمنع أى لاعب آخر من القيام بذلك، ولكن لا يوجد أى لاعب خارج اللعب عندما يتم ركل الكرة من خلف خط المرمى.