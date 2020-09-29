شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يؤازر جهاز الزمالك الجديد بقيادة باتشيكو.. وأوناجم في "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك على التواجد في تدريبات الزمالك من أجل مساندة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، وقام أمير مرتضى بمتابعة المران لتسهيل مهمة المدرب البرتغالي من خلال تجهيز كل الأمور الإدارية للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية قبل مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.

فيما طلب جايمي باتشيكو من عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى تنفيذ بعض التدريبات الفنية للحراس على هامش المران المقام حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي وطلب باتشيكو بعض التدريبات منها كيفية التعامل مع التسديدات من المدى البعيد بجانب التركيز على الارتقاء بالشكل الأمثل في الكرات العالية وقام عبد السلام بتجهيز بعض الأدوات التدريبية الجديدة لتنفيذ مطالب المدير الفني الجديد وبدأ العمل عليها.

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وخضع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق لبرنامج تأهيلي خاص في صالة الجيمانزيوم بالنادي ثم خوض بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي.