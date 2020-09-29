شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل سلبيًا مع مصر المقاصة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة إنبى ومصر المقاصة، التى تجمعهما حاليًا على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى وتشهد المواجهة صعوبة للفريقين حيث يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم

الهجوم: باولن فوافي وصلاح أمين.

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ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وأحمد صبيحة ومحمد مسعد وعبد الله مجدي وصلاح عاشور ومحمد توني وشميلس بيكلي.

وضم تشكيل إنبى كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى وأسامة جلال ورامى صبرى وكريم فؤاد.

خط الوسط: حميد ماو وتونيا دى ليو ومحمود غالى وزياد كمال.

خط الهجوم: عمر سافيولا و محمد شريف .