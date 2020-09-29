شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى ينتظم فى مران الأهلى وفايلر يُحاضر اللاعبين فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء، وتحدث فايلر مع اللاعبين في بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب فى تطبيقها خلال مواجهة الترسانة..على صعيد متصل ، شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق شارك في المران بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه مؤخرًا ، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية أجايي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون..ويلتقي الأهلي مع الترسانة غدًا الأربعاء في إطار منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

من ناحية أخرى، علم ”الخليج 365” أن مجلس إدارة الأهلى سيعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ صباح يوم الخميس المقبل، سيشهد حسم مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بشكل نهائى سواء باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق أو فسخ تعاقده بشكل نهائى، ويشهد الأهلى حالياً حالة طوارئ حتى يوم الخميس المقبل، وهو موعد الإعلان عن مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى سيتوجه لبلاده بعد مواجهة الترسانة فى بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غداً الأربعاء على ملعب استاد السلام.

ويعقد مسئولو الأهلي اجتماعات دائمة حتى صباح يوم الخميس المقبل وعرض مسئولو الأهلى على فايلر إرجاء تفعيل بند أحقية فسخ العقد شهراً وهو الأمر الذى وافق عليه المدرب السويسرى من حيث المبدأ لكنه اشترط أن يوقع عليه بعد سفره لسويسرا واستشارة أسرته ، وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر، وخضع فايلر لتحليل كورونا خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالى.