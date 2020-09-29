شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد سلبية تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني قبل انطلاق مران الأهلي الصباحي أمس استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.. ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء غد الأربعاء.

Advertisements

من ناحية أخرى، علم ”الخليج 365” أن مجلس إدارة الأهلى سيعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ صباح يوم الخميس المقبل، سيشهد حسم مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بشكل نهائى سواء باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق أو فسخ تعاقده بشكل نهائى، ويشهد الأهلى حاليًا حالة طوارئ حتى يوم الخميس المقبل، وهو موعد الإعلان عن مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى سيتوجه لبلاده بعد مواجهة الترسانة فى بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب استاد السلام.

ويعقد مسئولو الأهلي اجتماعات دائمة حتى صباح يوم الخميس المقبل وعرض مسئولو الأهلى على فايلر إرجاء تفعيل بند أحقية فسخ العقد شهرًا وهو الأمر الذى وافق عليه المدرب السويسرى من حيث المبدأ لكنه اشترط أن يوقع عليه بعد سفره لسويسرا واستشارة أسرته ، وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر، وخضع فايلر لتحليل كورونا خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالى.

واستخدم مسئولو الأهلى كل الأساليب المتاحة للإبقاء على السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق حتي نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلي على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكي يتمكن من قيادة الفريق في البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة في سويسرا بعد مباراة الترسانة في الكأس علي أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثاني تقاضي راتب الشهر مقدما والثالث الحصول علي مكافأة الدوري المقدرة بشهرين من راتبه الذي يقدر بـ200 الف دولار شهرياً، ما يعنى أن إدارة الأهلى مطالبة بتحويل مبلغ 600 ألف دولار فى حساب فايلر قبل توقيعه العقود