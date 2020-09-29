ليفربول يعلن إصابة تياجو بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة لاعبه الإسباني الجديد تياجو ألكانتارا، نجم وسط الفريق، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ليفربول، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "أثبت الاختبار الطبي الذي خضع له تياجو ألكانتارا إيجابية عينته لكوفيد-19، وهو حاليًا يعزل نفسه وفقًا للإرشادات اللازمة".

وأضاف: "سيواصل النادي اتباع جميع البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19، وسيظل تياجو في عزلة ذاتية طوال الفترة الزمنية المطلوبة".

Advertisements

وكان تياجو غاب عن مباراة آرسنال أمس الإثنين، والتي فاز بها ليفربول بنتيجة (3-1) على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صاحب الـ29 عاما كبديل في مواجهة تشيلسي بالجولة الثانية لبريميرليج، في أول ظهور له بقميص الريدز بعد أقل من 48 ساعة فقط من التعاقد معه هذا الصيف.

يُذكر أن ليفربول أعلن تعاقده مع تياجو قادما من بايرن ميونيخ الألماني، ووقع اللاعب عقدا لمدة أربعة أعوام، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني بعد الحوافز.