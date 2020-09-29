إنبي يتقدم للمركز الخامس في الدوري بفوز على المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي إنبي فوزًا على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة 30 من دوري We المصري.

ونجح محمود قاعود في تسجيل الهدف الأول لإنبي في الدقيقة 58 من عمر اللقاء بعدما دخل للملعب كبديل لعمر فتحي بثوان قليلة، بعد كرة عرضية من محمد شريف ليصوبها البديل داخل الشباك.

وحصل المقاصة على ركلة جزاء في الدقيقة 83 من اللقاء صوبها محمد إبراهيم لكنها ارتطمت في العارضة، لترتد إليه مرة أخرى لكنه كان في وضعية تسلل لتضيع فرصة التعادل على الفريق الفيومي.

وارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 44 ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما تنجمد رصيد المقاصة عند 40 نقطة في المركز السابع بالترتيب.