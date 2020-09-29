صلاح في قائمة أفضل 10 رياضيين تسويقا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حجز الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مكانا ضمن قائمة أفضل الرياضيين تسويقا في العالم لعام 2020، في الوقت الذي احتل فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة وقائد برشلونة الإسباني، المرتبة الأولى.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح حجز مكانه بين أفضل 10 نجوم في العالم وفقا لموقع "سبورتس برو" الأمريكي، وجاء في المرتبة التاسعة متفوقا على الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، صاحب المركز العاشر.

وتفوق ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات على منافسه الأذلي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ليحتل الصدارة في قائمة "SportsPro" لأفضل 50 رياضيا حول العالم من الناحية التسويقية في عام 2020.

وأكمل قائمة الخمسة الأوائل في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كل من نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، قائد الكريكيت الهندي فيرات كوهلي ولاعبة التنس الكندية بيانكا أندريسكو.

وأوضح موقع "سبورتس برو" أنه تم اختيار قائمة الرياضيين الأفضل بناء على عدة معايير أبرزها الحملات الاجتماعية ومساعدة الرعاة على تحقيق أقصى قدر من التأثير والمتابعة الاجتماعية ونمو قاعدة المعجبين بمرور الوقت.

وأضاف أنه تم اختيار القائمة بعد متابعة أكثر من 6000 رياضي من 21 لعبة مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" على مدار 12 شهرا.

وجائت قائمة أفضل 10 رياضيين تسويقا في العالم كالتالي:

1- ليونيل ميسي - أرجنتيني - 33 عاما - كرة قدم.

2- كريستيانو رونالدو - برتغالي - 35 عاما - كرة قدم.

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3- ليبرون جيمس - أمريكي - 35 عاما - كرة سلة.

4- فيرات كوهلي - هندي - 31 عاما - كريكت.

5- بيانكا أندريسكو - كندية - 20 عاما - تنس.

6- نيمار دا سيلفا - برازيلي - 28 عاما - كرة قدم.

7- حبيب نورمحمدوف - روسي - 32 عاما - فنون قتالية مختلطة.

8- روهيت شارما - هندي - 33 عاما - كريكت.

9- محمد صلاح - مصري - 28 عاما - كرة قدم.

10- باولو ديبالا - أرجنتيني - 26 عاما - كرة قدم.