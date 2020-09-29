ميار شريف توجه 4 أسئلة لـ"محمد صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

وجهت لاعبة التنس المصرية، ميار شريف، عددا من الأسئلة لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ونصيحتين للمواهب الرياضية في مصر.

حديث ميار جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد خسارتها بصعوبة أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وقالت ميار: "شاهدت المستوى هنا كيف يكون، لقد قدمت ما في وسعي لأكون قريبة من تحقيق الفوز على واحدة من أفضل لاعبي العالم".

وأكملت: "محمد صلاح واحد من أنجح لاعبي كرة القدم في العالم، أن تشهد شخصا ناجحا للغاية يدفع الأشخاص الناجحين في بلاده فإن ذلك يمنحك الطاقة، لأنك تعرف أن هناك أشخاصا جيدين وناجحين سيدعمونك".

وأضافت: "لم أتواصل مع صلاح، ولكن إذا حدث ذلك، فأريد أن أسأله:

Advertisements

كيف نجح في كسر حواجز الثقة؟

وكيف أصبح أول شخص يأتي من مصر ويؤدي عمل كبير جدًا بهذا الشكل؟

وكيف خاض التجربة؟

وما الخطوات التي تدرجها ليصل إلى ما وصل إليه؟

وأوضحت: "أريد أن أنصح الناشئين بأنهم يستطيعون فعل كل شيء بالعمل الجاد مع الموهبة، نمتلك مواهب كثيرة في مصر بالفعل، فقط عليهم أن يصدقوا أنفسهم ويسلكوا طريقهم".

واختتمت: "هناك الكثير من العقبات في مصر تقف أمام لاعبي التنس، خاصة اللاعبات، لكن علينا دومًا أن نقاتل من أجل تحقيق ما نريد".