المران الأول لباتشيكو.. رسالة للاعبي الزمالك.. جلسة مع مصطفى محمد.. وحضور أمير مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قاد المدير الفني البرتغالي الجديد لفريق الزمالك، جايمي باتشيكو، المران الأول له مع عودته لقيادة الفريق في ولاية هي الثانية.

وحرص باتشيكو، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق في بداية المران المُقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وتوجه اللاعبون في بداية المران للمدرب البرتغالي لمصافحته بالإضافة للجهاز المعاون له ثم قام باتشيكو بتوجيه رسالة للاعبين قال لهم فيها : "لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم.. أتمنى أن تستغلوا أنفسكم و أعماركم الصغيرة، كنت لاعباً وأصبحت مدرباً لكن حينما كنت لاعب كان أفضل بكثير بالنسبة لي، حينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات ولو لم أرى لاعبين بهذا المستوى لما أتيت إلى النادي".

وأضاف باتشيكو، في كلمته للاعبي الزمالك:"الناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي.. مباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الفريق كبير رغم أي أمور دفاعية بدليل الفوز في النهاية وشخصية الفريق التي جعلت لدينا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل وهذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معه، سأقوم بمساعدة الجميع في الفريق وأي لاعب سيؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانة في الفريق ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط".

واختتم حديثه قائلا :"أمامنا ٤ مباريات في الدوري وسنحسم المركز الثاني ولكن هدفنا الأساسي هو بطولة دوري أبطال أفريقيا وعلينا التجهيز لكل القادم وليس البطولة الإفريقية وحدها لأن ثقافة الفوز يجب أن تكون في كل المباريات، وأتمنى التوفيق للجميع وشرف لي تدريب نادي الزمالك".

وركز باتشيكو، في مرانه الأول مع الفريق على معدلات اللياقة البدنية للاعبين؛ فكلف معاونه جوزيه بيدرو، مدرب الأحمال على قيادة التدريبات البدنية لزيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة لتقسيم الفريق لمجموعات وخوض كل منهم لتدريبات مختلفة سواء كانت إطالات أوبعض التدريبات الخاصة بالمرونة الجسدية.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعد مصطفى محمد أول لاعب يعقد معه المدير الفني الجديد جلسة منفردة في المران.

ووجه باتشيكو إشادة خاصة لمصطفى محمد على مجهوده في مباراة الجونة التي تابعها من المقصورة وقال له إنه يعول الكثير عليه في الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات الخاصة.

وعقد مدحت عبد الهادي، مدرب الفريق جلسة مع أليكس كوستا المدرب العام بالجهاز الفني الجديد بالزمالك؛ لتوضيح الصورة له فيما يخص بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

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ونقل عبد الهادي خلال التدريبات بعض النقاط عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة بعدما استعرض معه المدرب البرتغالي عدد من النقاط الفنية التي قام بتدوينها بعد المباراة في تقرير فني اطلع عليه باتشيكو.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وخضع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق لبرنامج تأهيلي خاص في صالة الجيمانزيوم بالنادي ثم خوض بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي.

وطلب باتشيكو من عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى تنفيذ بعض التدريبات الفنية للحراس على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وطلب باتشيكو بعض التدريبات منها كيفية التعامل مع التسديدات من المدى البعيد بجانب التركيز على الارتقاء بالشكل الأمثل في الكرات العالية.

وقام عبد السلام بتجهيز بعض الأدوات التدريبية الجديدة لتنفيذ مطالب المدير الفني الجديد وبدأ العمل عليها.

وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي على التواجد بالمران؛ لمساندة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقام أمير مرتضى بمتابعة المران لتسهيل مهمة المدرب البرتغالي من خلال تجهيز كل الأمور الإدارية للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية قبل مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة اباتشيكو السفر إلى الإسكندرية في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويواجه الزمالك فريق المصري مساء الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز على استاد برج العرب.