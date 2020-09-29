الأهلي يرد على المقاصة عبر الخليج 365: لن ندفع أكثر من 15 مليون لضم إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لن تدفع أكثر من 15 مليون جنيه مصري لمصر المقاصة من أجل التعاقد مع محمد إبراهيم.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أشار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن 15 مليون جنيه هو الحد الأقصى المتاح لإتمام الصفقة من جانب الأهلي.

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وقال المصدر: "لن ندفع أكثر من 15 مليون جنيه لضم محمد إبراهيم، هذا هو الحد الأقصى بالنسبة لنا في الصفقة".

وجاءت تصريحات مصدر الأهلي ردًا على ما قاله بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة، عندما أكد وجود قرار من إدارة ناديه ببيع محمد إبراهيم مقابل 40 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن عقد محمد إبراهيم مع المقاصة سينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع مجانًا لأي فريق بحلول شهر يناير القادم.