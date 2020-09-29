18 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة.. وغياب الشناوي ولطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترسانة في كأس مصر، والتي شهدت غيابات عديدة بداعي الإصابة والإيقاف وأسباب أخرى.
ويستضيف الأهلي فريق الترسانة غدا الأربعاء على ملعب استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وشهدت القائمة غياب كل من محمود متولي ورامي ربيعة وكريم نيدفيد ووليد سليمان وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، محمد محمود لعدم الجاهزية، وعلي لطفي للتأهيل بعد تعافيه من فيروس كورونا.
كما يغيب عن الأهلي في مواجهة الترسانة الحارس الأساسي محمد الشناوي لإراحته، علي معلول لسفره إلى تونس، عمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف، مع استمرار استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية.
وفي ظل غياب ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، يصبح مصطفى شوبير الأقرب للمشاركة أساسيا في مواجهة الترسانة.
وضمت قائمة الأهلي 18 لاعبا لمواجهة الترسانة كالتالي:
في حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء.
الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، محمد شكري.
الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج.
وسط الهجوم: محمد مجدي "أفشة"، جيرالدو دا كوستا، جونيور أجايي، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد فخري، عربي بدر.
وفي الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.
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