المقاصة لمصراوي: الأهلي طلب ضم أحمد سامي.. وهذا موقفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع أحمد سامي مدافع الفريق المعار إلى طلائع الجيش، بداية من الموسم المقبل.
وأشار سليم في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إدارة ناديه لم تحدد المبلغ المطلوب للاستغناء عن سامي، لافتًا إلى أن اللاعب يرغب في إتمام الصفقة.
وقال سليم: "الأهلي تحدث معنا لضم أحمد سامي عن طريق وسطاء، ونحن لا نمانع بيع اللاعب ولكننا لم نحدد المبلغ المطلوب لإتمام الصفقة حتى الآن".
وأكمل: "لدينا موافقة مبدئية على بيع سامي للأهلي، اللاعب إعارته للطلائع ستنتهي بنهاية الموسم الجاري، ونحن لن نقف أمام مستقبلة".
واختتم: "نعلم جيدًا أن أحمد سامي رغبته هي الانتقال إلى الأهلي".
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