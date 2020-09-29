محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
عقد المدرب السويسري رينيه فايلر محاضرة فنية للاعبي النادي الأهلي على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة الترسانة في ثمن نهائي كأس مصر مساء الأربعاء.
فايلر حرص على شرح الأخطاء الفنية التي ارتكبها الفريق في المباريات السابقة، وقام بتوضيح بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال المباريات المقبلة.
وشهد المران عودة لاعب الوسط محمد محمود إلى تدريبات الفريق الأول الجماعية على ملعب التتش، وذلك وفقاً لبرنامج تدريبي ينفذه اللاعب تمهيداً للعودة للمباريات بصورة طبيعية.
وحرص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى على خوض الثنائي الشاب مصطفى شوبير وحمزة علاء حصة تدريبية قوية استعداداً لمشاركة أحدهما أمام الترسانة، بينما واصل علي لطفي برنامجاً تأهيلياً بعد تعافيه من كورونا.
واكتفى أحمد الشيخ بتدريبات بدنية في النادي الصحي بعد تعرضه لإجهاد عضلي خلال الفترة السابقة، بينما شارك جونيور أجايي في المران بصورة طبيعية بعد أن تعافى من الاجهاد.
وعلى جانب أخر أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية كل تحاليل "رابيد تست" للكشف عن فيروس كورونا في صفوف الفريق قبل مواجهة الترسانة، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يُحاضر اللاعبين لتصحيح الأخطاء.. ومحمود يعود لتدريبات الأهلي الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.