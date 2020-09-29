الإنتاج الحربي يوضح لمصراوي حقيقة رحيل مختار عن تدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي ان مختار مختار المدير الفني للفريق مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولا نية لرحيله عن الفريق.
وقال خالد في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن ما حدث في مباراة وادي دجلة والهزيمة برباعية مقابل هدف يحدث مع أكبر فرق في العالم.
وأضاف أن اللاعبين لم يوفقوا في المباراة وهذا طبيعي من ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.
وأوضح مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن مختار مختار مدير فني قدير ويتواجد حاليا في تدريب الفريق وكل ما تردد عن رحيله عار من الصحة.
وأشار إلى أن الإنتاج الحربي لا يتعامل بالقطعة في مثل هذه الظروف مؤكدا ان الفريق يسير بخطى ثابتة.
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