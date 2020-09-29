حقق فريق انبي فوزا ثمينا وصعبا على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، بستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة 30 للدوري الممتاز.
أحرز الهدف البديل محمود قاعود في الدقيقة 58 ، بعد جملة ملعوبة وعرضية داخل منطقة الجزاء قابلها باريحية ببطن قدمه قاعودداخل الشباك.
وأهدر محمد ابراهيم لاعب المقاصة ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد أناحتكم الحكم محمود عاشور للفار وتبين لمس المدافع رامي صبري للكرة بيده داخل المنطقة في كرة مشتركة مع مهاجم المقاصة.
جاء اللقاء سجالا بين الفريقين ونجح الدفاع في ايقاف خطورة المهاجمين في الشوط الاول ، وضغط المقاصة وأهدر أكثر من فرصة وعابهاإنهاء الهجمة مع الروح القتالية للاعبي الفريق البترولي ،خاصة خطي الدفاع والوسط والحارس المتألق محمود جاد.
إرتفع رصيد انبي الى 44 نقطة وصعد الى المركز الخامس، بينما تراجع سموحة من الخامس الى السادس برصيد 43 نقطة، وتوقف رصيد مصر المقاصة عند 41 نقطة في المركز السابع.
ضم تشكيل انبي في بداية اللقاء كلا من حراسة المرمى :محمود جاد.
وفى الدفاع كل من علي فوزي، أسامة جلال، رامي صبري وكريم فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر انبي يواصل صحوته بفوز ثمين على مصر المقاصة ويصعد للمركز الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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