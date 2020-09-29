محمد محمود يشارك في المران الجماعي لـ الأهلي

محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه

فايلر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وشارك محمود في المران وذلك وفقا للبرنامج التدريبي الذي يقوم بتنفيذه حاليا، تمهيدًا

للمشاركة بشكل كامل في مران الفريق والاطمئنان على جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.