مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم 29 سبتمبر 2020 في كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف توتنهام نظيره تشيلسي في مباراة مثيرة، مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، وسيقام الديربي اللندني على ملعب توتنهام هوتسبير.

سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم ستكون منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وينطلق البث المباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم الثلاثاء 29-9-2020 عند الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت أبو ظبي.

مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر

ويخوض توتنهام المباراة الثانية في ظرف يومين فقط، بعد تعادله الأخير 1-1 أمام

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نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي ، ويسعى إلى نسيان اخفاقه واللعب بكل قوة امام جاره اللندني للخروج بنتيجة الفوز قبل خوض مباراته المقبلة في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، علماً أن فريق توتنهام الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينهو، لم يلعب المباراة الماضية مع فريق ليتون أورينت في كأس كاباراو، بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الخصم.

بينما يدخل تشيلسي اللقاء، بعد انطلاقة غير موفقة للموسم الجديد، حيث خسر أمام ليفربول 2-0 في البريميرليج، قبل أن يخطف

تعادلاً صعباً من أنياب وست بروميتش ألبيون بنتيجة 3-3، بعد قلب تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول.

مباراة تشيلسي وتوتنهام

ويسعى البلوز بقيادة مدربه فرانك لامبارد إلى نفس الهدف وهو تحقيق الانتصار والعودة للمسار الصحيح من بوابة توتنهام، وكان تشيلسي فاز على بارنسلي بسداسية نظيفة في مباراته السابقة في كأس الرابطة، ويأمل في الوصول إلى أبعد مرحلة في المسابقة.

وسوف نقدم لكم البث المباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة اليوم، وسيتم اضافة بث خاص قبل بداية اللقاء بقليل