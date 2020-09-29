يستضيف توتنهام نظيره تشيلسي في مباراة مثيرة، مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، وسيقام الديربي اللندني على ملعب توتنهام هوتسبير.
سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم ستكون منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
وينطلق البث المباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم الثلاثاء 29-9-2020 عند الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت أبو ظبي.
مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر
ويخوض توتنهام المباراة الثانية في ظرف يومين فقط، بعد تعادله الأخير 1-1 أمام
بينما يدخل تشيلسي اللقاء، بعد انطلاقة غير موفقة للموسم الجديد، حيث خسر أمام ليفربول 2-0 في البريميرليج، قبل أن يخطفتعادلاً صعباً من أنياب وست بروميتش ألبيون بنتيجة 3-3، بعد قلب تأخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول.
مباراة تشيلسي وتوتنهام
ويسعى البلوز بقيادة مدربه فرانك لامبارد إلى نفس الهدف وهو تحقيق الانتصار والعودة للمسار الصحيح من بوابة توتنهام، وكان تشيلسي فاز على بارنسلي بسداسية نظيفة في مباراته السابقة في كأس الرابطة، ويأمل في الوصول إلى أبعد مرحلة في المسابقة.
وسوف نقدم لكم البث المباشر لمباراة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة اليوم، وسيتم اضافة بث خاص قبل بداية اللقاء بقليل
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم 29 سبتمبر 2020 في كأس الرابطة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.