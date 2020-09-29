مران قوي للثنائي حراس الأهلي

خاض مصطفى شوبير وحمزة علاء، حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالنادي. ميشيل، مدرب الحراس بالنادي. وواصل علي لطفي تنفيذ البرنامج التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد تعافيه من المقبلة، بعد تعافيه من كورونا وخاض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الترسانة غدا الأربعاء في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

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