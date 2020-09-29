مران قوي للثنائي حراس الأهلي

خاض مصطفى شوبير وحمزة علاء، حارسا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا اليوم تحت إشراف يانكونميشيل، مدرب الحراس بالنادي.
وواصل علي لطفي تنفيذ البرنامج التأهيلي لتجهيزه للمرحلةالمقبلة، بعد تعافيه من كورونا.
وخاض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الترسانة غدا الأربعاء في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.
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