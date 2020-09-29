وضع بصمة نجوم الرياضة المصرية في مدخل اتحاد الكرة

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وضع بصمة لأقدام ويد نجوم الكرة المصرية عبر تاريخها في مدخل الاتحاد. قال مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، إن الاتحاد سينفذ الفكرة كنوع من التكريم لهؤلاء النجوم بوضع بصمتهم بشكل معين، مثل قدم حسام حسن بصفته مهاجم أسطوري للكرة المصرية أو يد عصام الحضري الذي يعد من الحراس التاريخيين في تاريخ مصر وهكذا. معين، مثل قدم حسام حسن بصفته مهاجم أسطوري للكرة المصرية أو يد عصام الحضري الذي يعد من الحراس التاريخيين في تاريخ مصر وهكذا. في نفس السياق انتهى مسؤولو اتحاد الكرة من وضع صور نجوم وأساطير الكرة المصرية داخل مدخل الجبلاية. اتحاد الكرة من وضع صور نجوم وأساطير الكرة المصرية داخل مدخل الجبلاية. تضمنت الصور مجموعة من ذكريات فوز المنتخب الوطني ببطولاته القارية ومشاركاته عبر في بطولة كأس العالم. كان اتحاد الكرة عكف على إجراء تطوير المدخل يتضمن الكؤوس التي حصدتها المنتخبات وقميص المنتخب واسماء اللاعبين أعضاء نادي المائة.

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