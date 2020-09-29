الأهلي يؤكد سلبية تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة الترسانة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني قبل انطلاق مران الأهلي الصباحي أمساستعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري «رابيد تيست»، وفقًا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء غد الأربعاء.
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