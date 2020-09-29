جلسة في جيم الأهلي لـ أحمد الشيخ

أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، الذي أقيممساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.
واشتكى الشيخ من حالة إجهاد عضلي، وخضعلاختبار طبي قبل انطلاق المران الجماعي، وخضع لجلسة في «الجيم».
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.
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