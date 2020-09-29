مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر اليوم Chelsea vs Tottenham كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

نتابع مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام Chelsea vs Tottenham كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مساء اليوم 29 من سبتمبر على ملعب توتنهام هوتسبير في منافسات دور السادس عشر من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ونتابع من موقع الوفد مباريات اليوم عبر رابط الوفد في تحديث مستمر.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر

تنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام مساء اليوم في منافسة صعبة تجمع الفريقين في دور ال16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ويسعى كلا

منهما الى نفس الهدف وهو الصعود للدور الثمانية ومواصلة المنافسة على اللقب.

يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مباراة توتنهام ضد تشيلسي في توقيت الساعة التاسعة الا الربع مساء بتوقيت في مصر وهو توقيت الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت في السعودية ونتابع اللقاء مباشر من مشاهدة مباريات اليوم حصريا من الوفد بدون تقطيع.

Advertisements

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

بث مباشر مباريات اليوم حصريا مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم في الدور الستة عشر من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في تغطية حصرية عبر البث المباشر من رابط الوفد ويقدم موقع الوفد خدمة البث المباشر لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية فى متابعة لمباريات البطولة الانجليزية في نقل مباشر اون لاين.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

الساعة 18:45 مساء بتوقيت جرينتش

الساعة 20:45 مساء بتوقيت في مصر

الساعة 21:45 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 22:45 مساء بتوقيت الإمارات