فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة ‏

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد، في إطار منافسات دورالـ16 لبطولة كأس مصر.
وضمت قائمة الأهلي كلا من:
ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحيومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
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