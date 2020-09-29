فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر.. “مفاجآت غير متوقعة”

كشف المدرب السويسري رينيه فايلر، عن قائمة الأهلي، التي ستخوض مواجهة الترسانة مساء غدًا الأربعاء 30-9-2020، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة التي أعلنها فايلر، مفاجآت عديدة، بعدما قام باستبعاد عدد من العناصر الأساسية، من أجل إراحتهم للمباريات المقبلة، في ظل ضغط المباريات الشديد، الذي يتعرض لها الفريق حاليًا، بسبب رغبة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري في إنهاء مسابقة الدوري قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

وقام فايلر باستبعاد بعض اللاعبين، على رأسهم حارس المرمى محمد الشناوي وأفضل لاعب حتى الآن في الأهلي هذا الموسم، من أجل إراحته في ظل الاجهاد الشديد الذي يتعرض له، وكذلك استبعد التونسي علي معلول لإراحته.

بينما يغيب أيمن أشرف بسبب الإيقاف، ونفس الأمر بالنسبة لقائد خط الوسط عمرو السولية، فيما تم استبعاد وليد سليمان بسبب الإصابة، فيما يواصل صالح جمعة خروجه من حسابات رينيه فايلر بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وستكون أكبر أزمات فايلر في لقاء الترسانة، غياب القوام الأساسي لخط الدفاع، بعد إصابة رامي ربيعة وإيقاف أيمن أشرف، علاوة على الغياب الطويل لكلا من سعد الدين سمير الذي استبعد من قائمة الفريق المحلية منذ فترة طويلة، علاوة على إصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي.

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وجاءت القائمة التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا لمواجهة الترسانة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى أحمد شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد شكري.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود عبدالمنعم “كهربا”، حسين الشحات، آليو ديانج، محمد مجدي “افشة”، جيرالدو دا كوستا، عربي بدر، محمد فخري.

الهجوم: آليو بادجي، مروان محسن، جونيور أجايي.

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