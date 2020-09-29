خاص.. عمر خربين يضع 3 شروط للموافقة على التوقيع للزمالك بعد موافقة الهلال

يواصل المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك “أمير مرتضى منصور” مفاوضاته مع السوري عمر خربين، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق الروماني رزافان لوشيسكو، على رحيل خريبين في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، لتدعيم صفوف الهلال، خاصة بعد تراجع أداء النجم السوري، بشكل ملحوظ في الموسم الحالي، وعدم الحاجة إلى جهوده، خاصة مع الاعتماد على الفرنسي بافتيمي جوميز.

وعلم “الخليج 365“، أن السوري عمر خربين، وافق على الانضمام لنادي الزمالك، لكنه وضع 3 شروط من أجل الانضمام بشكل رسمي لصالح الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.

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الشرط الأول من خربين هو التوقيع لمدة موسمين فقط، والثاني أن يكون هناك شرط جزائي يمنحه أحقية الرحيل بعد الموسم الأول، في حالة تلقيه عروضا آخرى من الخليج أو أوروبا.

الشرط الثالث، هو حصوله على راتب سنوي قدره مليون ونصف المليون دولار، وهو المبلغ الذي يراه مسئولي نادي الزمالك كبير للغاية، حيث يواصل الطرفين التفاوض حول شروط اللاعب الشخصية، بعدما منحت إدارة نادي الهلال الضوء الأخضر للطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي الوقت ذاته، كشف مصدر مقرب من الصفقة، بأن خربين لازال مُتردد في التوقيع لفريق الزمالك، خاصة أنه لا يريد اللعب في مصر، ويُفضل إكمال مسيرته في الخليج، بعدما سبق ولعب في الدوري الإماراتي، كما أن هناك بعض العروض السعودية أيضا من جانب بعض الفرق هناك في دوري الأمير محمد بن سلمان.

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