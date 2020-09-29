الأسطورة ديدييه دروجبا يحصل على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2020

سيحصل مهاجم تشيلسي السابق ونجم المنتخب الايفواري “ديديه دروجبا” على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لعام 2020 عن “التزامه بالتميز داخل وخارج الملعب”.

وأعلن ذلك “اليويفا” ببيان رسمي جاء فيه : “سيحصل ديدييه دروجبا على الجائزة يوم الخميس في جنيف خلال قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف البيان : ” جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هي اعتراف بالإنجازات البارزة والتميز المهني والصفات الشخصية المثالية. علاوة على ذلك، فإن الرئيس ألكسندر سيفرين معجب بشدة بالتزام دروجبا تجاه الأطفال الأقل حظًا في البلدان النامية منذ تقاعده”.

وقال ألكسندر سيفرين حول دروجبا : “ديدييه هو بطل لملايين المشجعين بعد كل شيء فاز به في مسيرته المتألقة. سوف أتذكره دائمًا كلاعب بسبب أسلوبه وقوته وذكائه، ولكن قبل كل شيء بسبب توقه الدائم للنجاح، وهي خاصية لا تزال موجودة حتى اليوم في رغبته التي لا يمكن كبتها في مساعدة الآخرين خارج الملعب. ”

وأضاف : “أصبح دوري أبطال أوروبا أكبر مسابقة للأندية في العالم، وذلك بفضل حقيقة أن أنديتنا قادرة على جذب أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم”.

وتابع : ” كنا محظوظين لأننا رأينا أمثال جورج وياه وصامويل إيتو وديدييه دروجبا يلعبون على أعلى مستوى. في المقابل، مهد هؤلاء اللاعبون الطريق للاعبي كرة القدم الأفارقة وكانوا مصدر إلهام لجيل جديد كامل من الشباب الذين حاولوا السير على خطاهم”.

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وقال دروجبا الذي عاش وترعرع في ساحل العاج وفرنسا : “الفوز بدوري أبطال أوروبا، واللعب والتسجيل مع بلدي في كأس العالم هي أشياء لم أحلم بها إلا عندما كنت طفلاً”.

وأردف قائلاً : “هناك الكثير من الأطفال في أفقر البلدان الذين لديهم القدرة ليس فقط على أن يصبحوا لاعبي كرة قدم، ولكن أطباء ومعلمين ومهندسين أيضًا.”

وختم حديثه قائلاً : ” لهذا السبب من المهم جدًا مساعدة ودعم شبابنا لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم “.

وسعت مؤسسة دروجبا إلى القيام بذلك بالضبط من خلال ضمان التعليم المناسب من خلال بناء المدارس لمنح الأطفال وسيلة للخروج من الفقر.

وكان من بين الفائزين السابقين بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسماء أسطورية مثل “السير بوبي تشارلتون، أوزيبيو، و ريموند كوبا، ويوهان كرويف، وفرانشيسكو توتي، وديفيد بيكهام، وإريك كانتونا.

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