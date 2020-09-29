انقسام في الأهلي بسبب عرض الاتفاق لضم وليد آزارو.. و48 ساعة تحسم الصفقة

سادت حالة من الانقسام داخل أروقة النادي الأهلي، بشأن مصير المهاجم المغربي وليد آزارو، والذي تلقى عرضًا رسميًا من نادي الاتفاق السعودي لشراء المدة المتبقية من عقده مع الفريق الأحمر، حيث يتبقي له موسمًا واحدًا.

وبحسب مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، فأن هناك حالة شديدة من الانقسام الشديدة حول موقف آزارو، حيث تُطالب بعض الأصوات داخل قطاع الكرة ولجنة التخطيط بالنادي بضرورة الإبقاء على المهاجم المغربي في الموسم المقبل.

فيما يوجد بعض المسئولين يرون ضرورة بيعه، لتدعيم خط الدفاع والوسط الهجومي بلاعب مميز، حيث ينوي النادي بيع الأنجولي جيرالدو دا كوستا، والسماح للنيجيري جونيور أجايي، بالخروج نهاية الموسم، حال تواجد عرض جيد.

بينما لازال اللاعب المغربي يدرس الموقف حاليا مع جون إدوارد وكيل أعماله، قبل إعلان القرار الرسمي، حيث من المنتظر وصوله إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تأخرت عودته بسبب الإجراءات المشددة التي تتبعها المغرب حاليا في الدخول والخروج إليها.

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وكان الاتفاق السعودي قد عرض على الأهلي ضم آزارو نهائيا مقابل 500 ألف دولار، علاوة على دفع 100 ألف دولار المتبقية من قيمة مبلغ إعارته في يناير الماضي، والتي كانت تُقدر بنحو 400 ألف دولار.

وتعهد مسئولو الاتفاق بتسوية أزمة آزارو، ورفع اسمه من لائحة الممنوعين من اللعب داخل المملكة العربية السعودية، تم منح الأهلي مهلة رسمية لحسم الصفقة خلال 48 ساعة فقط.

ويحتاج نادي الاتفاق إلى مهاجم قوي، لذلك يريد ضم آزارو، بعدما فشلت مفاوضاته مع أكثر من لاعب بينهم الجزائري كريم عريبي لاعب النجم الساحلي والذي بات قريبا من الانتقال لأحد الأندية الفرنسية.

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