سوق الانتقالات | لاعب دولي مغربي على رادار إشبيلية بعد توصية من مونشي

يفكر نادي إشبيلية في إمكانية إنهاء تشكيلته للموسم الحالي بضم اللاعب الدولي المغربي “أسامة إدريسي“، جناح نادي “ألكمار” الهولندي بتوصية من المدير الرياضي رومان رودريجز فيرديجو “مونشي”.

ووفقًا لـ “El Desmarque” فإن اللاعب المغربي هو أحد المرشحين المفضلين لدى مدير إشبيلية الرياضي “مونشي” لتعزيز هجوم إشبيلية حيث يمكنه اللعب على اليسار وفي مركزه المعتاد على اليمين.

ويضيف نفس المصدر أن المفاوضات متقدمة بين الناديين لكن الإتفاق غير مكتمل حتى الآن مع وجود فرق أخرى مهتمة باللاعب أسامة الإدريسي.

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من شأن وصول اللاعب أن يعزز المركز الذي غطاه إشبيلية مع الأرجنتيني “لوكاس أوكامبوس” والاسباني “سوسو” نظراً لغياب بديل جيد لهما بعد رحيل “نوليتو” وكذا بالنظر إلى حجم المباريات القادمة هذا الموسم.

وغاب الإدريسي عن آخر مباراتين بالدوري الهولندي مع ألكمار بسبب إنزعاجات عضلية. لكن في الموسم الماضي، لعب 42 مباراة، وسجل 17 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

يذكر أن بطل الدوري الأوروبي 2020 يضم في صفوفه لاعبان دوليان من المنتخب المغربي وهما الحارس المتألق “ياسين بونو” و المهاجم الشاب “يوسف النصيري” بالإضافة للمهاجم ذو الأصول المغربية “منير الحدادي” لاعب برشلونة السابق.

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