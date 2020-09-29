سوق الانتقالات | ليون يحدد آخر موعد لبرشلونة إذا أراد التوقيع مع ديباي

حدد أولمبيك ليون موعدًا نهائيًا لبرشلونة بشأن التوقيع مع مهاجمه الدولي الهولندي “ممفيس ديباي” في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وقال رئيس ليون “جان ميشيل أولاس” للقناة الفرنسية “تيلي فوت” بهاذا الخصوص : “أعتقد أنني سأخبر اللاعبين أن كل من لم يغادر يوم الجمعة سيبقى في ليون. اعتبارًا من يوم الجمعة لن يكون هناك المزيد من المغادرين”.

ويشير رئيس ليون بهذا التصريح إلى كل من “ممفيس ديباي” هدف برشلونة هذا الصيف ولاعب الوسط “حسام عوار” الذي ارتبط بالانتقال إلى آرسنال.

ويحرص النادي الكتالوني على التوقيع مع ممفيس ديباي، لكن من غير المحتمل أن يتمكنوا من تمويل الصفقة، على الرغم من مغادرة ” أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش ولويس سواريز ” وانخفاض فاتورة أجورهم.

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وسجل ممفيس (26 عاما) 11 هدفا في آخر 18 مباراة له مع المنتخب الهولندي كما أصبح المهاجم النجم في ليون الفرنسي حيث سجل 58 هدفا في 141 مباراة، بما في ذلك أربعة أهداف في ثلاث مباريات حتى الآن هذا الموسم.

وبدأ الدولي الهولندي مسيرته المهنية في أيندهوفن لكنه عانى بعد ذلك من فترة صعبة في مانشستر يونايتد لمدة 18 شهرًا قبل الانتقال إلى ليون في يناير 2017.

وبعد تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة في وقت سابق من الموسم الماضي، ساهم ممفيس في قيادة ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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