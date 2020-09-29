الغواصات الصفراء تغرق في مُحيط من الأرقام السلبية أمام برشلونة

خرج نادي فياريال بهزيمة جديدة أمام برشلونة، أول أمس الأحد، عندما حل ضيفًا عليه في ملعب الكامب نو، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الملقب بالغواصات الصفراء الغرق في محيط من الأرقام السلبية مع كل مواجهة للنادي الكتالوني.

صُنفت الخسارة التي مُني بها فياريال على ملعب برشلونة هذا الأسبوع بالعاشرة على التوالي في الـ 10 مواسم السابقة (2009-2020)، ناهيك عن فشل الغواصات في تحقيق أي فوز على برشلونة منذ عام 2008.

تأتي هذه الأرقام المخجلة بعد سلسلة من الأرقام المقبولة بالنسبة لفريق فياريال أمام برشلونة خلال العقد الأول من القرن 21، ففي زياراته إلى ملعب كامب نو، فاز في ثلاث مباريات وتعادل في أربعة وخسر في أربعة، لكن كل شيء تغير بعدها، ففي كل زياراته إلى كامب نو يتحول الفريق من غواصة إلى مُجرد قارب يسهل إغراقه.

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منذ التعادل موسم 2009-10، تعرض فياريال لعشر هزائم خلال 10 مواسمًا متتاليًا في ملعب برشلونة، مع تلقي 33 هدفًا بمعدل 3.3 هدف في كل مباراة، وهو أسوأ سجل للنادي الأصفر أمام جميع المنافسين في الدوري الاسباني منذ ظهوره في الليجا لأول مرة عام 1997.

وكان سجل فياريال أمام ريال مدريد هو الأسوأ قبل سنوات، حيث فشل في الفوز في 17 موسمًا بملعب سنتياجو بيرنابيو، لكنه حقق بعض التعادلات وأوقف سجل الخسائر في ست مباريات متتالية في مدريد.

ولا يمكن اعتبار الهزيمة التي تلقاها فياريال يوم الأحد أمام برشلونة على ملعب كامب نو، بالشيء الجديد على المدير الفني الجديد للنادي “أوناي إيمري” حيث أن سجله أسوأ أمام برشلونة بخسارة 12 مباراة هناك مع جميع الأندية التي دربها في السنوات الـ 12 الماضية.